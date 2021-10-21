韩1日起分阶段恢复日常生活 高风险场所实施防疫通行证制度

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韩国国际广播电台报道：韩国从11月1日凌晨5时起实施分阶段恢复日常生活第一阶段防疫措施放宽计划。首都圈的私人聚会人数上限放宽至10人，非首都圈放宽至12人，不过最多仅允许4名未接种疫苗者参与在餐厅、咖啡厅举行的聚会。部分场所实施防疫通行证制度。进入练歌房、大众澡堂、室内运动设施、娱乐设施等高风险场所以及前往医院、疗养院探望时，均须出示已接种证明或PCR检测阴性证明。不满18岁人群、感染新冠病毒后痊愈者、出于医学原因未能接种者则不受限制。1日至7日为防疫通行证制度的过渡期。已接种证明包括疾病管理厅COOV应用程序、NAVER、Kakao等发放的电子证明，保健所发放的纸质证明和预防接种贴纸。阴性证明包括保健所发送的短信通知或纸质证明，有效期为收到通知时起至48小时到达当天的子夜。大型活动、集会的参加人数上限也被放宽。若包括未接种者在内，最多允许99人参加；若仅有已接种者、阴性证明持有者参加，则放宽至499人。政府计划若病床启用率超过75%，将暂停分阶段恢复日常生活、启动紧急计划。紧急计划实施期间，防疫通行证适用设施将增多、私人聚会人数限制将收紧，还将实施禁止大型活动、疗养院探病等措施。从本月22日起，全国幼儿园和中小学学生将全面返校上课。