韩大学本科及以上学历非正式员工人数创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国大学本科及以上学历的非正式员工人数超过280万，刷新历史纪录。据韩国统计厅国家统计门户网站1日数据，以今年8月为准，拥有大学本科及以上学历的非正式员工劳动者为284.1万人，同比增长32万人（12.7%）。这是2003年相关统计执行以来的最高值，也是2019年统计标准变更后的最高值。在所有非正式员工劳动者（806.6万人）中，大学本科及以上学历所占比例达到35.2%，较去年同期上升1.3个百分点，同样为统计执行以来的最高值。按照性别来划分，在大学本科及以上学历非正式员工中，女性为161.2万人（56.7%），多于男性（122.9万人、43.3%）。按照工作形态来划分，临时工为202.2万人，占比高达71.2%。另外，一周工作时间低于36小时的小时工为100.5万人、占比35.4%，派遣工、劳务用工、单日劳动者等特殊形态劳动者为55.7万人、占比19.6%。20-39岁青年非正式员工为243万人，同比增长12.5万人，占比30.1%。其中20-29岁非正式员工为141.4万人，30-39岁为101.6万人。