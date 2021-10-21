文在寅：韩国温室气体排放量将减少40%

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）上发表主旨讲话时公开了三项承诺并提出了一项建议。文在寅是当天第17位在会议上发表讲话的领导人。文在寅首先向各国首脑介绍了韩国于10月确定的温室气体减排国家自主贡献(NDC)目标，主要内容为到2030年，韩国国家温室气体排放量将较2018年减少40%。文在寅表示，该目标较原定目标大幅上调14%的减排幅度，是短时间内快速减排温室气体的极具挑战性的课题。文在寅介绍了通过山林复原减排温室气体的重要性，表示南北韩将通过山林合作，减排整个韩半岛的温室气体。文在寅说，树木是活生生的温室气体吸收体，也可遏止沙漠化和增进接壤地区的和平。文在寅还承诺韩国将在2050年以前停止所有煤炭发电，积极参与全球为减少煤炭使用作出的努力。继作出三项承诺之后，文在寅还表示，仅凭政府和企业的努力难以实现碳中和，提议定期召开“青年气候峰会”，邀请下一代共同参与。文在寅表示，如果下一代与年长一代共同寻求气候危机的解决方法，人类将可进一步加快迈向可持续发展世界的步伐。北韩驻英国大使崔日等两位北韩官员也出席了当天的会议，北韩官员的座席位于文在寅的前排，他们在各国领导人发表主旨讲话时始终在场。文在寅在此次会议中还表示，韩国已从发展中国家发展成为发达国家，强调韩国将为减少发达国家和发展中国家之间围绕减排温室气体出现的意见分歧作出贡献。