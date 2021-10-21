韩美股市脱钩现象日趋明显

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韩国国际广播电台报道：随着韩美股市脱钩（decoupling）现象日趋加剧，这种趋势是否会持续下去引发了关注。据金融信息公司Infomax2日透露，10月韩国综合股价指数（KOSPI）下跌3.20%，而标准普尔500指数则上涨6.91%。两国代表性指数相差10.11个百分点（标普500指数涨跌幅度减去KOSPI涨跌幅度），创2010年以来单月最高水平。之前的高点是2011年2月创下的9.50个百分点。10月韩国综合股价指数时隔6个月跌破3000点大关，而标准普尔500指数连续四周上涨，并创下历史新高。今年5月和6月略有强劲表现的韩国综合股价指数在7月和8月分别下跌2.86%和0.10%，分别落后于标准普尔500指数5.13个百分点和3.00个百分点。9月韩国综合股价指数和标准普尔500指数双双下跌。10月韩国综合股价指数再次下跌，标普500指数则实现反弹，显示韩美股市脱钩现象加剧。Hi投资证券公司研究员朴相铉(音译)表示，增长动力的差异是导致韩国和美国股市分化的原因。虽然与前一季度相比有所放缓，但美国在增长动力方面仍保持优势。另外，来自中国的风险，例如中国房地产开发商恒大违约风险以及可能进一步上调基准利率的紧缩风险也被认为是造成股市分化的因素。股市专家分析认为，为了消除这种脱钩现象，需要化解来自中国的风险和供应链瓶颈等因素。