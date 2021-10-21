共同民主党成立选举对策委员会 国民力量党进行党员投票

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党共同民主党2日下午成立了下届总统大选选举对策委员会。国民力量党继1日之后，2日继续进行党员投票，以选出该党总统候选人。共同民主党表示，基于“大转换”的考量，将上述机构定名为“大韩民国大转换选举对策委员会”。该党总统候选人李在明、 该党代表宋永吉等党领导人以及所属议员、社会各阶层人士约500人参加了当天的选举对策委员会成立大会。共同民主党前代表李洛渊等与李在明进行过党内总统候选人竞选的人士当天在选举对策委员会成立大会上发表了有关支持李在明参加总统竞选的演说。另据统计，韩国第一大在野党国民力量党首日党员投票率为43.82%，较第二次预备竞选时首日党员手机投票率高出5个百分点。国民力量党党员投票工作将截至4日通过手机和自动应答系统（ARS）进行，3日和4日还将以普通国民为对象进行舆论调查。舆论调查的问题为询问“在4名候选人中，谁能压倒共同民主党候选人李在明”，在应答者没有回答时，再进行一次询问。国民力量党按党员投票和舆论调查各50%的占比加以合算，并在5日的全党大会中选出该党最终总统候选人。国民力量党候选人当中，尹锡悦和洪准杓2日分别前往忠清道地区和釜山，呼吁民众的支持。刘承旼通过出演KBS时事节目等展开舆论战，元喜龙在京畿道城南市大庄洞地区到青瓦台进行徒步示威，敦促相关人士接受"大庄洞疑惑"特别检察。