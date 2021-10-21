韩军推进建立联合太空作战体系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国军方决定在联合参谋本部的主导下建立联合太空作战执行体系，并分阶段确立陆海空军、海军陆战队等各军的太空相关任务。国防部3日在徐旭长官的主持下召开“国防太空发展推进评估会议”，探讨韩军国防太空力量的发展方向。联合参谋本部议长元仁哲、陆海空军参谋总长、海军陆战队司令、联合参谋本部和各军主要指挥官出席此次会议并商定将根据国防部、联合参谋本部和各军的任务、特点及作战需要，建立基于联合性的太空作战执行体系。这是韩军高层首次正式召开国防太空力量有关会议。具体来看，联合参谋本部将制定基于陆海空军联合作战的太空战略，并主导确立联合太空作战执行概念，以实现战略目标，携手各作战司令部构建联合太空作战执行体系。为此，联合参谋本部确立了四大领域太空作战执行概念，分别是：为联合作战提供所需监视侦察、导航、通信支援的“太空信息支持”；旨在识别太空风险和威胁的“太空领域识别”；旨在保障太空军生存和自由的“太空管控”；向太空输送、部署或在太空内调配战力的“太空战力斗士”。国防部将制定有关法律、制度和政策，为国防太空战略提供依据。国防部表示，将通过依据本月11日起施行的《太空开发振兴法》修正案新设的国家太空委员会下属“安全太空开发工作委员会”，推进建设与国家太空开发体系连动、有效的国防太空力量。根据《太空开发振兴法》修正案，国家太空委员会委员长将提升为国务总理级别，还将新设由国防部次官、国情院次长担任联合委员长的安全太空开发工作委员会，负责审议出于国家安全考虑必须保密的事项。