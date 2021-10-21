RCEP将于明年1月1日在中日等十国率先生效

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韩国国际广播电台报道：日本外务省宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于明年1月1日在中国、日本等10个国家生效。包括韩国在内的5个签署国则不在第一批生效国家内。日本外务省表示，澳大利亚和新西兰于本月2日正式提交批准书，协定达到生效门槛。根据规定，该协定在至少6个东盟成员国和3个非东盟成员国向东盟秘书长提交批准书60天后，即可在这些国家生效。文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交批准书。韩国、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾5个国家虽然签署协定，但尚未提交批准书，因此不在明年1月1日生效的国家行列内。韩国政府已于10月1日向国会提交协定批准动议案。若15个签署国全部完成批准程序，《区域全面经济伙伴关系协定》将超过11国加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），成为全球规模最大的自贸协定。《区域全面经济伙伴关系协定》关税减免水平不高，但是有发展潜力巨大的东盟加入，意义重大。在韩国完成批准程序后，协定还将成为首个韩、中、日共同加入的自贸协定。