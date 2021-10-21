9月韩经常项目收支顺差达100亿美元 连续17个月顺差

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韩国国际广播电台报道：得力于运输收支向好等因素，今年9月韩国经常项目收支连续17个月实现顺差。原油和原材料价格上涨导致进口额快速增加，商品收支顺差规模同比减少近27亿美元。据韩国银行5日发布的国际收支临时统计资料显示，9月韩国经常项目收支顺差达100.7亿美元(约合11.9380万亿韩元)。经常项目收支自去年5月以后连续17个月实现顺差，但顺差规模较去年同期的103.4亿美元减少2.7亿美元。从各项目来看，商品收支顺差（94.5亿美元）同比减少26.5亿美元。其中，出口额(564.4亿美元)增加14.5%(71.3亿美元)，但进口额(469.8亿美元)增幅更大(26.3%，97.8亿美元)。服务收支虽然出现2000万美元逆差，但较去年9月的逆差规模(20.8亿美元）减少20.6亿美元。在服务收支当中，一年前仅为2.9亿美元的运输收支顺差增至20.6亿美元，创历史新高。9月上海出口集装箱运价指数(SCFI)和航空运价指数 (TAC，上海-美国)同比分别大幅上升230.2%和135.7%，运输收入（46.3亿美元）创历史最高值。但旅行收支逆差规模(4.7亿美元)大于去年9月(3.8亿美元)。