韩盖洛普民调：57%的人希望明年大选实现政权交替

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韩国国际广播电台报道：据5日发布的民调结果显示，约有60%的人认为，为实现政权交替，应由在野党候选人在明年举行的大选中获选。韩国盖洛普本月2-4日以全国1000名18周岁以上成年人为对象进行的民调结果显示，57%的人回答为实现政权交替，应由在野党候选人获选。有33%的人回答为维持现任政权，应由执政党候选人当选。11%的人保留了意见。相较一个月前进行的调查，认为应实现政权交替的意见占比上升了5个百分点，认为应维持政权的意见占比下跌了2个百分点，两种意见的占比差距创盖洛普去年8月开始进行相关调查以后的最大值（24个百分点）。而中立选民中，认为应实现政权交替的意见占比从54%升至61%，显示中立选民对整体调查结果倾向于在野党总统候选人获选产生了较大影响。据调查，前京畿道知事李在明和前检察总长尹锡悦为最受欢迎的下届总统候选人。在回答“希望由谁当选总统”的问题时，26%的回答者希望共同民主党下届总统候选人李在明当选，24%的回答者希望前检察总长尹锡悦获选，15%的回答者希望国民力量党议员洪准杓获选。此次调查可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点，详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会网站进行查阅。