韩前检察总长尹锡悦获选国民力量党总统候选人

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韩国国际广播电台报道：前检察总长尹锡悦最终获选为最大在野党国民力量党下届总统候选人。国民力量党5日在首尔白凡金九纪念馆召开的全党大会中宣布下届总统候选人竞选最终投票结果，尹锡悦排名第一位。尹锡悦最终得票率为47.85%，超过得票率为41.50%、排名第二的洪准杓，刘承旼得票率为7.47%、排名第三，元喜龙得票率为3.17%、排名第四。尹锡悦在投票结果公布后发表演讲时表示，自己必定会实现政权交替，将彻底铲除“大庄洞门”之类的腐败集团，实现国民团结，改革老旧政治。尹锡悦将下届总统大选定性为“有常识的尹锡悦”和“没有常识的李在明”之间的斗争，以及合理主义者和民粹主义者之间的斗争。尹锡悦表示，必将实现政权交替，结束分裂和令人愤怒的政治、腐败和掠夺的政治。尹锡悦还强调法治、公正和常识，阐明将铲除腐败、再次启动大韩民国增长引擎等构想。尹锡悦出生于1960年，曾历任首尔中央地方检察厅长和检察总长，今年3月辞去总长职务后踏入政界，时隔8个月获选为最大在野党下届总统候选人。由此，韩国朝野明年3月总统选举对阵表已告完成。继共同民主党李在明、正义党沈相奵、国民之党安哲秀之后，国民力量党尹锡悦也投入竞争，大选序幕正式拉开。