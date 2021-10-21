韩新冠基本再生数达1.2 疫情继续扩散

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韩国国际广播电台报道：以8日0时为准，韩国新增1760例新冠病毒确诊病例。虽然受周末检测数量减少的影响，新增病例有所减少，但基本再生数达到1.2，创下7月中旬以来的最高值。韩国基本再生数连续三周上升，预计疫情形势将继续恶化。上周韩国日均确诊病例达2133例，时隔五周再次超过2000例。新增病例主要为未接种疫苗的不满20岁人群以及突破性感染较多的老年人。上周日均危重患者达364人，约较前一周增加10%。以8日0时为准，新冠疫苗全程接种率达到76.6%，第一剂疫苗接种率达80.9%。8日起，前往澡堂和练歌房时须出示新冠疫苗接种证明或PCR检测阴性证明。同时，政府决定延长室内体育设施开始适用上述措施的过渡期，将从下周起要求入场时出示新冠疫苗接种证明或PCR检测阴性证明。中央灾难安全对策本部呼吁各方积极提供合作，促使各类相关场所尽快适用新冠疫苗接种证明和PCR检测阴性证明制度，在保障完成疫苗接种者恢复日常生活的同时保护未接种者的健康安全。政府8日还启动针对140万余名杨森疫苗接种者的加强针接种工作，并从10日起为疗养医院和相关设施入住人员及从业人员接种加强针。韩国大学修学能力考试即高考即将在10天后举行。高考前一周11日起，全国所有高中将进行线上授课。