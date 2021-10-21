韩三星电子与SK海力士向美国提交半导体资料

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韩国国际广播电台报道：在全球汽车用半导体供不应求的情况下，为解决相关问题，美国以确保半导体市场透明性为由，要求半导体跨国企业提交相关资料。三星电子与SK海力士等韩国半导体企业在临近提交限期尾声的9日清晨向美方提交了相关资料。据了解，三星电子和SK海力士提交的资料中并没有包括客户信息、库存、销量等企业敏感信息。三星电子方面表示，根据与客户的合同，无法公开与客户相关的信息。三星电子在与美国商务部进行协商后，在提交的资料中没有包括客户信息。SK海力士表示，在保持与客户信赖关系的基础上向美国提交了相关资料。美国正强力牵制中国的半导体企业崛起，虽然韩国企业根据美方要求提交了相关资料，但韩方的立场是无法提供商业机密。此前，世界最大规模的半导体代工企业台积电(TSMC)对美国要求提供企业机密信息表示反对，该企业已向美方提交了除敏感信息以外的资料。由于世界各大半导体企业对美国政府要求提交商业机密信息表示为难，美国政府也表示予以部分谅解，要求相关企业仅限于提交各产业资料，以免公开敏感信息。由于世界半导体供应链正在改组，美国和中国间的牵制愈加明显，今后韩国将受到来自中美两国更大的施压。对此，韩国政府定于韩国时间10日凌晨与美国举行部长级会谈，商讨相关问题。