10月韩造船业承接订单量位列世界第一

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韩国国际广播电台报道： 韩国造船订单量自今年9月被中国赶超排名第二后，10月跃升至第一位。据英国造船和航运市场分析机构克拉克森研究(Clarkson Research)9日透露，10月全球船舶订单量为213万修正总吨，韩国承揽了其中的52%，超过承接81万修正总吨（35艘）的中国，排名第一。截至今年10月，全世界船舶订单量累计达4099万修正总吨，较去年同期的1563万修正总吨增加了162%。这是继2013年的4698万修正总吨之后的最大规模。在世界各国的造船订单量中，中国以1993万修正总吨排名第一，其后依次为韩国1579万修正总吨、日本为371万修正总吨等。从船舶的种类来看，受全球物流量增加的影响，大型集装箱船的订单有所增加。 截至10月，12000标准箱级以上集装箱船的订购量为1109万修正总吨，较去年同期增加了804%。大型液化天然气运输船为476万修正总吨，较去年增加了99%，散装船为234万修正总吨，增加了213%。据统计，以10月末为基准，全世界船舶订单余量较9月末增加了28万修正总吨，达到了8903万修正总吨。其中，中国为3633万修正总吨，韩国为2882万修正总吨，日本为944万修正总吨，韩国环比增幅最大，为36万修正总吨，创2016年3月以后5年来最大规模的订单余量。