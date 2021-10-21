韩12日起将燃油税下调20%

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韩国国际广播电台报道：韩国企划财政部将从12日起下调燃油税，下调幅度为20%。这预计可带来汽油每升降价164韩元、柴油每升降价116韩元、液化石油气（LPG）丁烷每升降价40韩元的效果。具体来看，汽油燃油税从每升820韩元下调至656韩元，柴油从582韩元下调至466韩元，液化石油气丁烷从204韩元下调至164韩元。最近国际油价持续大涨，执政党共同民主党和政府10月26日决定临时下调燃油税，措施将实行至明年4月30日。韩国石油公社油价信息网站Opinet的数据显示，以本月10日晚7时为准，全国加油站汽油均价为1809韩元，较10月12日上涨7.4%。不过燃油价格由加油站自主决定，因此燃油税下调的效果并不能完全反映到消费者价格中。另外，由于燃油税在炼油厂出货阶段征收，预计全国加油站降价还需1-2周的时间。炼油厂直营加油站和廉价加油站从12日起将燃油税下调的效果反映到价格中。这部分加油站占到加油站总数的19.2%。全国加油站团体韩国加油站协会、由四大炼油厂和600余个石油代理网点组成的韩国石油流通协会也表示，将尽快使燃油税下调效果体现到价格上。政府将通过Opinet网站和手机应用实时提供价格下调信息，方便消费者寻找降价加油站。另外，从本月12日起，液化天然气（LNG）配额关税税率将从现行的2%临时下调至0%。