《格拉斯哥气候公约》艰难达成 明年将重新提交温室气体减排目标

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韩国国际广播电台报道：《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议的约200个参与国当地时间13日签署《格拉斯哥气候公约》（以下简称《公约》）。《公约》提出分阶段削减煤炭发电、发达国家到2025年将气候变化适应基金的规模扩大至两倍，并决定将地球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以下，为此，明年将再次对温室气体减排目标进行评估。《公约》明确指出，将加快分阶段削减不具备碳减排装置的煤炭发电、分阶段停止发放低效率化石燃料补贴。这是联合国气候大会协议文件首次提到煤炭和化石燃料。由于中国、印度等国持续反对，《公约》的表述较草案放宽了不少。尤其是印度在最后一刻要求修改表述，“停止煤炭发电”被修改为“削减煤炭发电”。各国还决定于明年重新提交符合1.5摄氏度这一要求的温室气体减排国家自主贡献目标（NDC）。目前，中国、印度和俄罗斯提交的目标不符合1.5摄氏度，若按照现有各国目标执行，地球气温上升幅度将达到2.4摄氏度。参与签署《公约》的各国对富裕国家未兑现每年向气候基金出资1000亿美元的承诺表示“非常遗憾”，并敦促到2025年提高金额。为此，联合国委员会要求明年报告进展情况。《公约》还决定到2025年将用于援助贫穷国家适应气候变暖灾害的基金扩大至2019年的两倍。《巴黎协定》第六条国际煤炭市场的执行细则也制定完成。本次大会期间还签署了推动到2030年停止破坏森林、修复土壤的《森林和土地使用宣言》，以及同一时期将甲烷排放量减少30%的《全球甲烷承诺》。这两项文件各有100余个国家参与，韩国也参与其中。韩国还与40余个国家共同签署了到2030年分阶段削减煤炭发电的宣言。