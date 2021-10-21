首批新加坡团体游客免隔离访韩

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韩国国际广播电台报道：目前，相互签署旨在为疫苗接种者和接受检测的海外游客提供相互免隔离措施的《旅游气泡协定》的国家和地区有韩国、塞班岛和新加坡。自《旅游气泡协定》签署以后，新加坡团体游客首次访问韩国。这批游客手持旅行箱进入仁川国际机场以后，受到了身穿传统服装的韩国欢迎团体的热情款待。欢迎团体向新加坡游客表示，“欢迎光临韩国，谢谢！”。这是新冠疫情暴发后时隔1年半首次有团体游客入境。曾经访问过韩国的这批游客对此次久违的访问充满了期待。一位新加坡游客表示，韩国的气候适合于新加坡民众来韩滑雪和观赏雪景。另一位新加坡游客说，此次想在韩国品尝美味的韩国饮食，我非常爱吃韩国食品。这批新加坡游客进入韩国后，在机场检测站接受了新冠检测。根据协定，他们并没有被确认是否接种了新冠疫苗，韩方认可这些游客所携带的由新加坡发行的证明。由当地旅行社有关人士和新闻工作者等组成的新加坡旅游团在韩国逗留期间将陆续走访首都圈和江原道等与韩流相关的旅游胜地。韩国观光公社社长安荣培表示，希望新加坡游客此次能在韩国各地体验各种韩流旅游内容，感受与以往不同的韩国魅力。继16日普通团体游客通过旅行社首次进入韩国以后，韩国和新加坡每天将有两架航班搭载游客往返两国。