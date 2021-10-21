美中首脑商定采取措施避免双方冲突

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韩国国际广播电台报道：美国总统拜登就任以来首次与中国国家主席习近平举行视频会谈。会议持续逾三个小时，双方就外交、安全、经济和人权等各种问题进行了商讨，但未能取得实质性结果。会谈结束后，美方展现出与中国加强沟通的决心，但将以何种方式与中方合作尚是未知数。美中首脑自拜登政府成立后时隔约10个月首次举行的本次会谈不包括休息时间在内，共持续了3小时14分钟。两位首脑围绕台湾问题展开激烈争论，在涉及新疆和西藏等的人权问题以及经济问题上也存在明显意见分歧。但两位首脑将目前的情况定性为竞争，并就有必要采取措施避免双方发生冲突形成了共识。拜登表示，无论有意还是无意，都应防止两国单纯和直接的竞争升级为矛盾，这是作为两国最高领导人应负起的责任。对此，习近平表示，中国和美国应互相尊重、和平共存，通过合作实现共赢。在会谈结束后，白宫立即表态立场称，将积极探讨在多层次上与中国合作的方案。 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文称，美中首脑对双方有必要通过对话实现战略稳定形成了共识，为此将采取后续措施。在此情况下，韩美日三国外交副部长将于当地时间17日在华盛顿会晤，讨论《终战宣言》和对中国战略等问题，会议结果引人关注。