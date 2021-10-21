新冠疫情导致韩社会人际关系疏远 整体生活环境恶化

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韩国国际广播电台报道：受新冠疫情影响，除家人之外，民众认为整体社会人际关系有所疏远。四分之一的民众认为整体生活环境恶化，相关比重较两年前大幅增加。据统计厅调查结果显示，除家人之外，新冠疫情对整体社会人际关系造成了负面影响。据统计厅17日发布的“2021年社会调查结果”资料显示，回答“受新冠疫情影响，与家人关系更加紧密”的人占12.9%，高于回答与家人疏远的人。另一方面，35%以上的人回答“与邻居和好友的关系疏远”，进行兴趣活动和宗教团体的成员等回答与邻居和好友关系疏远的人多于回答没有变化的人。社会人际关系变化还导致消费生活发生变化。受新冠疫情影响，在消费生活中购买家庭食品占比最高，达到近60%，其后依次为购买口罩和手部消毒液等安全用品以及在家中进行休闲活动的消费。上述变化受居家办公和在线授课等保持社会距离措施影响。在新冠疫情期间，居家办公人员占比16.6%，进行在线授课的学生占92%。休闲活动和团体聚会也有所减少，国内和海外旅行较两年前大幅减少，文化艺术、体育比赛现场观看率减至三分之一水平。回答包括上述休闲活动和福利等在内的整体生活环境恶化的人占25%，是两年前的近三倍。在收入和负债方面，回答受新冠疫情影响，收入减少和负债增加的人有所增加。随着财政情况恶化，减少支出的项目以外出就餐费占比最大，其次为服装费和食品费。此外，有七成韩国国民为晚年生活做准备，其中通过国民年金做准备的人占比最高。