美贸易代表时隔10年访韩 探讨供应链、数字贸易等问题

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韩国国际广播电台报道：美国贸易代表办公室(USTR)代表凯瑟琳·戴（戴琪）18日访问韩国，并与韩方就贸易问题展开探讨。美国贸易代表上一次访韩还是在2011年韩美自贸协定谈判期间。凯瑟琳·戴将从19日起与韩国政府主要官员会晤。19日下午2时，凯瑟琳·戴将出席第六次韩美自贸协定共同委员会会议，并与韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九就包括会议议题在内的两国贸易问题展开广泛交流。此次共同委员会会议是2019年1月1日韩美自贸协定修订议定书生效后举行的首次面对面会议。目前，韩美两国贸易问题主要包括半导体等关键产业供应链方面的合作深化、美国政府对半导体企业供应链资料的调查、依据《贸易扩展法》第232条的钢铁关税、技术和数字贸易合作、气候危机应对合作等。凯瑟琳·戴当天还将与韩国雇佣劳动部长官安庚德会晤。分析指出，美国首席贸易代表与劳动部长官会晤实属罕见，美国政府始终强调以劳动者为中心的贸易政策，预计双方将探讨与自贸协定有关的劳动问题。在访韩之前，凯瑟琳·戴从本月15日起对日本进行访问，并与日方探讨了《贸易扩展法》第232条对日本产钢铁追征关税的问题。凯瑟琳·戴还将于21日启程访问印度。据美国贸易专业媒体《Inside US Trade》报道，凯瑟琳·戴本月12日（当地时间）就此次亚洲之行的目的表示，美国贸易代表办公室以劳动者为中心的贸易政策重点包括环境可持续性、强制劳动问题、构建灵活的供应链、增进数字贸易等，将推动与印度、太平洋盟友在这些问题上展开合作。