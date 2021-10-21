韩政府公布“碳中和产业·能源研发战略” 将开发无碳发电技术

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韩国国际广播电台报道：韩国产业部17日在大韩商工会议所举行第二次碳中和产业转换推进委员会会议，并公布了“碳中和产业·能源研发战略”。该战略旨在推动分阶段开发17个重点产业和能源领域的核心技术，以实现2030年温室气体减排国家自主贡献目标和2050年碳中和目标。这也是韩国政府为实现这两项目标而出台的首份具体方案。从具体内容来看，首先在目前以化石燃料发电为主的能源生产领域，将推动到2050年实现发电燃气轮机燃料100%转换为氢能、氨气等清洁燃料，并通过以高发电效率燃料电池为基础的兆瓦级综合发电等，开发无碳发电技术。政府还将通过研发下一代技术，大规模推广太阳能和风力发电，具体包括到2050年实现太阳能发电站选址多样化、使用寿命超过50年的风力涡轮机商用化、千兆瓦级海上风电网整合等。在能源传输领域，政府将推动到2030年完成氢化、柔化、高效化技术开发，到2050年着重对供给最优化、电力系统基础设施革新等领域进行研发投资。对高碳排放、高能源消耗的产业领域，政府将按照主力产业（钢铁、石油化学、水泥、炼油、半导体和显示面板），一般产业（纤维、造纸等），产业通用设备（锅炉、电动机）等分类，摸索研发碳中和有关技术。产业部将根据当天公布的战略持续扩大碳中和核心技术研发预算，并优先向碳中和领域进行投资。明年有关预算为1.2万亿韩元，较今年的8200亿韩元大幅上升。产业部还将在2023年后通过研发预算结构调整，将研发预算的30%以上投向碳中和领域。产业部将在听取推进委员会的建议后，于12月公布包含政府政策和财政援助方案的“碳中和产业大转换愿景和战略”。