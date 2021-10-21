研究显示：韩本科学历青年就业率在经合组织37个成员国中排名第31

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韩国国际广播电台报道：韩国全国经济人联合会下属韩国经济研究院对经合组织（OECD）国家青年（25-34岁）的高等教育接受率、就业指标的分析结果显示，韩国本科学历青年的就业率仅为75.2%，低于英国（90.6%）、德国（88.4%）、日本（87.8%）等，在经合组织37个成员国中仅排名第31位。韩国经济研究院还指出，韩国本科学历青年的非经济活动人口占比高达20.3%，在经合组织37个成员国中高居第三。分析显示，本科学历青年推迟就业的原因之一是专业与就业岗位的错配。经合组织的调查结果显示，韩国专业与职业的不一致率高达50.0%，在经合组织22个成员国中位列第一。韩国统计厅今年的调查显示，不一致率达到52.3%。分析指出，大学招生人数限制是错配严重的原因，各学校有必要放宽招生人数限制，确保行业所需人力能够得到及时补充。研究院指出，韩国劳动市场的供需不平衡正在加深，要求高学历的就业岗位增速低于本科毕业生人数增速。从2013年到去年，韩国本科毕业生人数以年均3.0%的速度增长，但是高学历就业岗位的增速仅为1.3%。分析指出，随着生产系统的升级，整体产业就业诱发系数从2010年的13.8人降低至2019年的10.1人，其中属于高质量就业岗位的制造业就业诱发系数从7.86人降低至6.25人。就业诱发系数是指生产10亿韩元的特定货物所需的直接、间接就业者人数。研究院还指出，韩国死板的劳动市场结构也在妨碍青年进入就业市场。根据世界经济论坛的劳动市场竞争力排名，韩国在141个国家中仅排在第97位。分析指出，虽然韩国青年的教育水平较高，但是人力资源的分配极为不平衡。