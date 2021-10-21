文在寅：希望韩国与北方国家共绘东亚铁路共同体未来蓝图

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韩国国际广播电台报道：韩国总统直属北方经济合作委员会18日在首尔新罗酒店举行第三届北方论坛开幕仪式。文在寅总统通过视频致贺词，称作为欧亚地区的一员，韩国将始终支持北方国家的和平与繁荣。文在寅表示，希望韩国与北方国家间的合作取得更大的成果，双方共绘北极航线、东亚铁路共同体、东北亚防疫及卫生合作机制等未来蓝图，开启可持续发展的未来。东亚铁路共同体是文在寅在2018年光复节纪念仪式上首次提出的韩半岛和平进程的具体构想之一，是南北韩、中国、日本、俄罗斯和蒙古6个国家共同参与的项目，与《板门店宣言》后续措施之一的南北韩铁路连接项目息息相关。东北亚防疫及卫生合作机制也是上述6个国家共同参与的项目，文在寅在去年的联合国大会上发表主旨讲话时提出将南北韩防疫合作扩展到多边合作。文在寅表示，在新冠疫情下，韩国与北方国家继续合作并谋求共生，韩国同各国共享防疫经验，共渡难关。文在寅还表示，将支持北方国家增强未来发展动力，为此将扩大金融平台，刺激对北方地区的投资，并强化卫生及医疗、数字、环境、智能系统等多方面的合作平台。文在寅介绍称，今年韩国将对北方国家的卫生及医疗领域政府开发援助（ODA）扩大至去年的两倍以上，并将全面支持北方国家应对气候危机，转为低碳经济。