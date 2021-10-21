韩第三季度家庭收入增幅创新高 平均消费倾向跌至新低

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韩国国际广播电台报道：在经济复苏和国民支援金的推动下，今年第三季度韩国家庭收入增幅创下新高，但平均消费倾向则为新低。统计厅“2021年第三季度家庭动向”调查显示，全国一人及以上家庭的平均消费倾向为67.4%，同比下滑1.5个百分点。这是2006年第一季度相关统计实施以来，除未公布季度数据的2017年、2018年以外的最低值。平均消费倾向指从家庭收入中扣除税款、年金等非消费支出后的可支配收入中用于商品和服务消费的指标。今年第三季度韩国家庭月均收入为472.9万韩元，增长8.0%，是统计厅2006年第一季度实施包括一人家庭在内的统计以来的最大增幅。在经济复苏的推动下，劳动收入和营业收入分别增长6.2%和3.7%；受每人25万韩元的国民支援金等影响，转移收入增长25.3%。家庭月均可支配收入达到377.3万韩元，同比增长7.2%。但消费支出（254.4万韩元）仅增长4.9%，致使平均消费倾向下滑。自去年第一季度疫情暴发导致平均消费倾向跌至60%-70%后，该指标始终未能恢复疫情前的水平。分析指出，虽然收入出现暂时性增长，但是未来消费条件并未切实改善，因此经济主体出于应对不确定性的考虑，克制了消费。按照家庭收入水平来划分，收入排名下游20%的家庭的平均消费倾向下滑13.4个百分点，跌幅为所有家庭中最大。收入排名上游20%的家庭的平均消费倾向反而上升了0.2个百分点。