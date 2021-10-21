韩剧《地狱公使》上线仅一天跃居全球剧集榜榜首

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韩国国际广播电台报道：韩国奈飞（Netflix）原创剧集《地狱公使》上线仅一天便占据了全球剧集排行榜冠军宝座。在线内容服务排名网站“FlixPatrol”21日的数据显示，以20日为准，《地狱公使》在奈飞电视节目部门排名全球第一。“FlixPatrol”的榜单反映各平台、各类型节目的24小时收视率情况。《地狱公使》在韩国、比利时、中国香港、牙买加、墨西哥、沙特阿拉伯等24个国家和地区排名第一，在印度、法国、巴西排名第二，在美国、加拿大、土耳其排名第三。此前高居榜首的《鱿鱼游戏》让位于《地狱公使》，排名第二。由此，全球榜单的冠亚军均为韩国剧集所占据，再加上排名第九的古装剧《恋慕》，共有三部韩国作品跻身前十。《地狱公使》讲述了被宣判入地狱的人们在预告时间被地狱使者夺取生命的故事，在这种超自然现象引发社会混乱之际，邪教团体新真理会与寻求揭开真相的人们之间展开了一场殊死搏斗。该剧改编自同名网络漫画，《釜山行》等影片的导演延尚昊与漫画家崔桂锡(音）共同创作了漫画，延尚昊担任剧集导演和编剧。演员刘亚仁扮演试图创造新秩序的新真理会首代会长郑真秀（音），金贤珠扮演为揭开真相而孤军奋战的律师闵慧珍（音）。