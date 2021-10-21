文在寅：新冠危重患者数若超出医疗体系承受范围 将采取紧急措施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅时隔两年与国民展开直接对话，这也是文在寅任期内最后一次与国民对话。文在寅首先表达了对剩余任期的感想，他表示，每一天都是危机管理的延续，所以认为六个月绝非一段短暂的时间，可能发生很多事情，将保持初心、继续努力，直到最后一刻绝不放松。此次对话以文在寅对民调机构选拔的国民代表的问题作出回答的形式进行，主题为“新冠疫情应对和民生”。有国民代表指出，人手不足导致公共医疗人员长期疲劳、工作量过大，且对他们的补偿也存在漏洞。文在寅表示，虽然按照新增确诊病例有可能达到1万例的预测进行应对，但是对危重患者快速增加的现象感到担忧。文在寅强调，新冠患者持续增加不仅是确诊病例数的问题，危重患者的增加更关系到国家医疗体系能否承受。文在寅表示，若危重患者数超出医疗体系的可承受范围，有可能采取紧急措施或暂停分阶段恢复日常生活模式。另外，开展加强针接种后，突破性感染有望显著减少。文在寅还就新冠口服药物的情况进行了说明，他表示，政府已签订了预购合同，订购了40万人份的药物，最晚预计将在明年2月运抵韩国，目前正争取将这一时间提前。文在寅还表示，美国正为5-11岁儿童进行疫苗接种，若结果证明安全有效，韩国也将下调疫苗接种年龄。