11月前20天出口额增27.6% 第三季度韩国出口额增长26.5%

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韩国国际广播电台报道：11月前20天韩国出口额同比增长近30%。关税厅发布的初步统计数据显示，11月1日-20日韩国出口额达399亿美元，同比增加86亿美元，增幅达27.6%。这一期间的工作天数为16.5天，较去年多0.5天，按工作天数计算的日均出口额同比增长23.7%。从具体项目来看，半导体（+32.5%）、船舶（+252.2%）、石油制品（+113.6%）、电脑周边设备（+51.4%）出口额同比有所增加，但轿车出口额减少1.9%。从主要出口国家和地区来看，对中国（+24.2%）、美国（+8.9%）、越南（+17.1%）、欧盟（+13.1%）、日本（+25.2%）等的出口额有所增加。韩国单月出口额从去年11月起连续12个月增长。11月前20天进口额为398亿美元，同比增长41.9%（+118亿美元）。从具体项目来看，原油(+118.1%)、半导体(+31%)、天然气（+167.7%）等进口额有所增加 ，但轿车进口额减少25%。从主要进口国家和地区来看，自中国、美国、日本、澳大利亚、沙特阿拉伯等国家的进口有所增加，但从欧盟进口有所减少。由此，韩国本月前20天贸易收支实现7300万美元顺差。另外，今年第三季度韩国出口额同比增长26.5%。在韩国出口额连续四个季度增长的情况下，第三季度增幅创2008年以来单一季度最高纪录。统计厅22日公布的“2021年第三季度地区经济动向”报告显示，在存储芯片和石油制品等出口大幅增加的情况下，出口额同比增长26.5%。受石油类产品价格大幅上涨等因素的影响，全国消费者物价同比上升2.6%。