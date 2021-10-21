韩危重患者连日超500例 政府呼吁高风险群体积极接种加强针

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韩国国际广播电台报道：以22日0时为准，韩国新增2827例新冠病毒确诊病例，是新冠疫情暴发后周日新增病例数的最高值。分析前一周新冠疫情情况的一周风险度评价结果显示，首都圈风险度“非常高”，非首都圈为“中度风险”，全国平均风险度为“高”，达到五个级别中的第四高级别。上周，韩国日均新冠危重患者达498人，连续三周增加，重症患者病床启用率也快速上升。全国重症患者病床启用率约达70%，首尔启用率则高达85%。 全国传染病定点治疗医院病床启用率约为68%。到目前为止，在高龄和高风险群体等新冠疫苗加强针接种对象中，约有25%即180万余人完成加强针接种。随着疗养医院和相关设施入住人员加强针接种间隔缩短至四个月，政府决定将更多人员派往相关设施协助接种疫苗。允许疗养医院完成疫苗接种入住人员会客的措施也被暂停，政府还在各疗养医院部署专责公务员，彻底监督相关机构和人员的防疫规定履行情况。加强针接种对象从22日起可在线预约接种疫苗，接种将从12月6日以后开始。若希望尽快接种，可从22日起在当日接种剩余疫苗。全国幼儿园和中小学22日起全面恢复线下教学。防疫当局表示，目前6个市道正在运营的移动检测组到今年年底将扩大运营，以尽早发现确诊学生，并将通过学校防疫指导检测团致力于开展防疫及安全管理工作。