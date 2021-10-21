52%韩国人认为新冠疫情会在不久后结束

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韩国国际广播电台报道：一项民调结果显示，52%的韩国人认为新冠疫情全球大流行会在不久后结束，占比超过全球平均值。全球民意调查机构“Ipsos”受哈利法克斯国际安全论坛(HISF)的委托于9月24日-10月8日面向28个国家的22016人进行了新冠疫情相关民意调查，并于当地时间20日公布了调查结果。在本次调查中，45%的受访者表示“新冠疫情逐步得到控制，疫情会在不久后结束”，占比较去年上升12个百分点。沙特阿拉伯和印度作出上述回答的受访者最多，占比分别为79%和77%，然后依次为马来西亚(69%)、中国(61%)、韩国和意大利（均为52%），其中韩国受访者比重较去年上升23个百分点。认为疫情会在不久后结束占比最少的四个国家为美国(30%)、澳大利亚(29%)、日本(28%)和加拿大(28%)。在“可证明新冠疫情已得到控制前，是否有必要继续关闭边境并禁止出入境”问题方面，56%的受访者认为“应该”，占比较去年下降12个百分点。马来西亚持有这种观点的人最多，占比达85%，然后依次为印度(75%)和土耳其(70%)。“Ipsos”指出，国际社会对新冠疫情是否得到控制的看法不一，但认为已渡过最大难关和支持开放边境的人继续增加。