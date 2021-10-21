韩今年综合房地产税征收对象达94.7万人 同比增28万人

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韩国国际广播电台报道：韩国企划财政部表示，今年综合房地产税征收对象达94.7万人，同比增加28万人，征税额达5.7万亿韩元，同比增加3.9万亿韩元。其中，法人须缴纳的税金达2.3万亿韩元，多套住房持有者须缴纳的税金达2.7万亿韩元， 88.9%的综合房地产税由法人和多套住房持有者负担。特别是在调整对象地区内拥有两套以上的共三套以上住房持有者负担大幅上升，共有41.5万人须缴纳2.6万亿韩元，缴纳额增幅达223%。在综合房地产税征收对象中，一套住房持有者达13.2万人，同比增加1.2万人，征收额达2000亿韩元，同比增加800亿韩元。不过，一套住房持有者征收额占征收总额比重从一年前的6.5%下降至3.5%，企划财政部表示，缴纳综合房地产税的房屋公示价格基准从9亿韩元上调至11亿韩元，且对高龄人群的税额扣除上升10个百分点是一套住房持有者综合房地产税缴纳额减少的主要原因。企划财政部还强调，72.5%的一套住房持有者房屋公示价格不超过17亿韩元，平均税金为50万韩元。今年综合房地产税税单从22日起发送，当天起也可通过国税厅Hometax查询税额。综合房地产税缴纳时间为12月1日-15日，税额超过250万韩元时，其中部分可分六期付款，政府将积极对分期付款制度进行宣传。