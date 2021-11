Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国最大的车展“2021首尔出行展览会”11月25日至12月5日在京畿道高阳市韩国国际展览中心(KINTEX)举行。现代汽车、起亚汽车、奔驰、宝马、 奥迪等全球整车企业在韩国首次展示电动汽车等环保汽车,预计首尔出行展览会将成为各大汽车公司介绍未来发展方向及环保汽车的角逐场。据汽车业界23日介绍,现代汽车以“新未来的问候” (Greetings From The New Future)为主题展示新车并设置了体验空间。现代汽车展台面积达2750平方米,共展示12辆新款汽车和量产汽车。现代汽车还在国内首次展示与Motional共同开发的艾尼氪5自动驾驶汽车。起亚汽车以“可持续的出行解决方案”为主题设立2200平方米规模的展台,共展示11辆新款汽车和量产车。起亚汽车在此次展览会上还全球首次公开第二代环保SUV新款极睿混合动力汽车和电动汽车。此前,起亚于2016年推出了第一代极睿。