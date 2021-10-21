韩92.6%出口企业认为韩日应开展经济合作 多数企业对韩日关系持悲观态度

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韩国国际广播电台报道：韩国大部分企业认为韩日两国有必要开展经济合作，但对两国能否改善关系持悲观态度。大韩商工会议所29日表示，本月11-15日针对202家国内进出口企业进行了问卷调查，询问“韩日是否有必要开展经济合作”，结果显示，92.6%的企业认为“有必要”，只有7.4%的企业表示否定。在“韩日能否改善双边关系”问题上，80.7%的受访企业认为“目前的艰难情况可能将持续下去”，6.4%的受访企业认为“韩日关系可能进一步恶化”，持悲观态度的企业占绝大多数。只有12.9%的企业持乐观态度，认为“两国关系将逐步得到改善”。在“阻碍两国合作的最大绊脚石”问题上，回答“历史问题”的企业最多，占比42.1%，然后依次为“新冠疫情等外部条件恶化”(15.3%)、 “出口限制措施等两国贸易摩擦”(12.9%)、“相互牵制及竞争意识激化” (10.4%)、“两国国民意识恶化” (9.9%) 。大韩商工会议所国际通商本部长姜锡九（音译）表示，经受外交摩擦和新冠疫情双重痛苦的韩日企业目前还面临着全球供应链重组这一难题。当前有必要从民间经济界开始恢复韩日合作基础并发掘合作课题，为加强相互沟通作出努力。