五成以上无子女已婚女性无计划生育 20%的30多岁已婚女性无子女

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韩国国际广播电台报道：韩国五成以上无子女已婚女性今后也没有计划生孩子，而20%的30岁年龄段已婚女性目前没有子女。统计厅29日发布了包括上述内容的“2020人口住宅总调查标本统计结果人口特点项目”资料。统计厅这次时隔五年面向全国20%的标本家庭（以2020年11月1日为准）调查女性、生育、儿童及人口移动等方面的问题。调查结果显示，韩国女性人口达2516万人，较五年前增加27.5万人，平均年龄为44.2岁，较五年前增长2.6岁。其中，未满50岁人口有所减少，但60岁及以上人口达658万余人，较五年前增加136万余人。15至49岁育龄女性平均生育子女数达1.52人，较2015年减少0.11人。无子女已婚女性占比达14.5%，较五年前上升3.3个百分点。特别是无子女的30多岁女性占比从2015年的15.4%上升到2020年的20.3%。据调查，在目前没有子女的女性中，没有计划生孩子的女性更多。在606万余名15至49岁女性中，有计划今后生孩子的女性达75万余人，较五年前减少26万人以上。在无子女的88万余名已婚女性中，46万余名(52.8%)女性今后也没有计划生孩子，较五年前的37.2%上升15.6个百分点。