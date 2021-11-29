韩“防疫通行证”有效期为六个月 18-49岁成人也接种加强针

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韩国国际广播电台报道：最近四周期间韩国启动分阶段恢复日常生活第一阶段计划，但鉴于疫情形势恶化，政府决定将现行阶段再延长四周，暂缓进入第二阶段，并强化部分防疫规定，将“防疫通行证”有效期定为六个月，加强针接种对象扩大为所有年龄段成人。“防疫通行证”指的是完成新冠疫苗接种证明和PCR阴性确认书，持有相关证明方可前往公共浴池、练歌房、健身房等大众设施。此次政府新设“防疫通行证”有效期，完成接种六个月后，“防疫通行证”将到期，若进行加强针接种，“防疫通行证”的有效期将被延长。此前未被包括在加强针接种对象范围内的18-49岁成人在完成接种五个月后也应接种加强针。容易转为危重病例的高龄者在完成加强针接种后才可进入老人福利设施。文在寅总统表示，希望国民能转变认识，只有完成第三剂新冠疫苗接种，才是完成接种。政府还将尽快为147万名尚未接种疫苗的青少年进行接种，将从期末考试结束的12月中旬开始派遣医疗人员前往学校或委托地区医院为学生进行接种。社会副总理兼教育部长官俞银惠表示，除原有的学生申请后前往医院接种的方式之外，还将按照各地区的情况运营预防接种中心、指定委托机构或安排医疗人员前往学校为学生接种疫苗。政府还将迅速研讨是否为5-11岁幼儿接种新冠疫苗。部分国家已开始为该年龄段的幼儿进行接种。政府将继续禁止民众在疗养医院和疗养设施等易感染设施进行面对面会面，未接种疫苗的从业人员不得从事与入住人员接触的工作。