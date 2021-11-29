商用自动驾驶汽车在首尔上岩洞首次运行

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韩国国际广播电台报道：付费搭乘自动驾驶汽车的有偿运输服务在韩国首尔市麻浦区上岩洞首次开启。和人们平常利用出租车呼叫应用软件一样，人们在自动驾驶出租车呼叫应用软件上输入目的地并发出邀请，在抵达目的地后，下车时付费即可。首尔市政府未来将把自动驾驶出租车的服务范围扩大至江南区和汝矣岛等地。据KBS报道，人们坐在一辆黑色汽车上，无须操纵方向盘即可运行，这就是自动驾驶汽车。这种像公共交通一样可以提供服务的自动驾驶汽车在首尔市上岩洞首次亮相。人们只需在智能手机上下载相关应用软件，并在该软件上呼叫自动驾驶出租车即可。此次是韩国首次实现自动驾驶汽车的商用化服务。记者搭乘的这种自动驾驶出租车将从下星期开始在上岩洞一带试运行。自动驾驶出租车在开始运行的第一个月将免费提供服务。明年1月份开始，人们只需支付2000韩元，即可使用自动驾驶出租车服务。首尔市市长吴世勋表示，虽然在搭乘自动驾驶出租车时感到了一些不安，但是停车的时候体验到了像驾驶技术熟练的司机停车时的那种感觉。有鉴于此，我觉得可以实现自动驾驶出租车的商用化。自动驾驶出租车服务先从首尔市麻浦区上岩洞开始，然后该服务范围将逐步扩大到江南区、永登浦区的汝矣岛和江西区的麻谷洞一带。明年4月，环城自动驾驶公交车将在首尔清溪川一带运行，2023年开始将运营夜间长途自动驾驶公交汽车。首尔市今后还将把自动驾驶汽车的运行范围扩大至清扫车和除雪车等公共车辆领域。不过人们对自动驾驶汽车的安全性和事故应对能力仍感到不安。韩国道路交通公团研究员朴武赫(音译)表示，在发生交通事故时，其责任应该归咎于哪一方将是重点，但到目前为止，尚未拟定明确的应对方案。首尔市表示，在试运行期间有必要充分形成社会共识，截至2026年，首尔市将投入1500亿韩元资金，构建相应的交通信号系统等有关基础设施。