韩国人预期寿命达83.5岁 因败血症去世者大幅增加

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韩国国际广播电台报道：据统计厅对韩国人预期寿命进行的调查结果显示，去年出生的婴儿平均预期寿命达83.5岁。因癌症死亡的概率在各类死因中居首，死于癌症的男性占26%，女性占15%。而因败血症死亡的概率也大幅提高。统计厅预计去年出生的婴儿平均预期寿命达83.5岁，较2019年时期的预期寿命增加0.2岁，较10年前的预期寿命增加3.2岁。从性别来看，去年出生的男孩预期寿命为80.5岁，女孩预期寿命为86.5岁，男孩与女孩相差6岁。生存到80岁的概率，男性为62.6%、女性为81.5%。统计厅人口动向科长金秀英（音译）表示，相较经合组织（OECD）的平均预期寿命，韩国男性的预期寿命长2.6岁、女性长3.3岁。韩国女性预期寿命在经合组织成员国中排名第二，仅次于日本。去年出生的婴儿当中，男性死于癌症、心脏病和肺炎三大疾病的概率为46.8%，女性为37.3%。其中，死于癌症的概率居首，因癌症死亡的男性占26.4%、女性占15.9%。包括新冠死亡在内的“特定传染病及寄生虫类疾病”的死亡率男性为3.3%、女性为4.1%。在所有疾病当中，该项死亡率较一年前增幅最大。因败血症而死亡的概率也大幅增加，自开始该项调查后，败血症首次被纳入十大主要死因。若不将癌症纳入死因，韩国人的预期寿命将增加3.6岁。若不将心脏病纳入死因，预期寿命将增加1.4岁。男性无病、可健康生活的时间为65.6年，女性为67.2年。从各市道人们的预期寿命来看，首尔地区最高，为84.8岁，其后依次为世宗和济州。庆北和忠北的预期寿命最低，为82.6岁。