全球企业纷纷加入“RE100”

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韩国国际广播电台报道：宣布加入“RE100”的全球企业有所增加，“RE100”指的是企业100%使用可再生能源电力。苹果、谷歌和宝马等巨头已加入“RE100”，韩国大企业也纷纷加入“RE100”。有分析认为，若不参与“RE100”，销量最多将可下降40%，“RE100”已成为企业的生存战略。在面积达4.2万平米的整个厂房屋顶设置了太阳能电池板，生产的电力供工厂内所有的办公室使用。这家企业的目标是除自行发电确保部分电力之外，还通过与可再生能源公司进行交易的方式购买其余电力，截至2030年完全实现“RE100”。LG能源解决方案能源技术部门负责人申钟光（音译）表示，实现“RE100”是提高公司产品竞争力的非常重要的方案之一，并可获得市场的更多信任。该企业供货的外国企业首先进行“碳中和”，如今外国企业要求韩国合作企业也参与“RE100”，这是一种连锁效应。由于在电池制造过程中产生的碳素70%出现在制造材料的工序中，因此没有合作企业的参与，就不可能生产低碳产品。问题是目前韩国国内可再生能源价格仍较为昂贵。能源经济研究院战略政策研究组副研究委员金道原（音译）表示，中小企业和中坚企业需选择是提高成本后向对方供货，还是放弃供货，处于进退两难的局面。不仅是费用问题，专门人力和专门知识不足也是一大问题。但企业也无法拒绝参与“RE100”。有分析认为，若不参与“RE100”，截至2040年，半导体、电池和显示器产业的出口将减少40%。“RE100”代表山姆·奇明斯（音）表示，若错过参与“RE100”的机会，截至2040年，韩国国内生产总值（GDP）预计将减少3.8%，在经济方面将遭受极大冲击，并被使用可再生能源的其他国家赶超。