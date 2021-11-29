受奥密克戎扩散影响 联合国维和部长级会议改为视频举行

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韩国国际广播电台报道：随着新冠新型变异毒株奥密克戎在全球扩散，韩国国内各类外交活动受到了影响。外交部有关人士1日向记者表示，定于12月7日至8日以面对面形式在首尔举行的联合国维和部长级会议改为视频形式举行，会议时间不变。由此，来自100多个国家的外交和国防官员、400多名国际机构人士的访韩日程取消。联合国维和部长级会议是联合国维和行动领域的最高级别协商机制，由155个国家的外长和防长参加，于2016年首次举行会议。会议旨在争取国际社会对维和行动的政治支持，引导各国作出加强维和行动的新承诺并评估执行情况。目前韩国为会议主席国，本届会议原定于今年4月在首尔举行，这也是该会议首次在亚洲地区举办，不过受新冠疫情影响，被推迟到12月，为此韩国政府进行了周密的准备。然而上周末欧洲和亚洲部分国家出现奥密克戎感染病例，政府与联合国办事处就会议的举行方式和时间重新进行了讨论。原定于本月9日至10日在首尔以面对面形式举行的韩国-非洲论坛也被推迟至明年。外交部有关人士表示，韩国和非洲联盟同意将会议转换为视频形式，不过为此需要进行大量行政工作，因此决定延期到明年。外交部还决定将原定于本月20日至22日在首尔举行的驻外使领馆负责人面对面会议推迟至明年。由此，130余名驻外使领馆负责人将取消回国日程。