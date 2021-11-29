今年第三季度韩经济增0.3% 民间消费和投资减少

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韩国国际广播电台报道：今年第三季度，韩国经济较前一个季度增长0.3%。韩国银行2日公布的初步统计显示，今年第三季度韩国实际国内生产总值（GDP）较前一个季度增长0.3%，增幅创去年第二季度下降至-3.2%以来的最低水平。从季度增长率来看，受新冠疫情影响，去年第一季度和第二季度韩国经济出现负增长，第三季度增长2.2%后，第四季度增长1.1%，今年第一季度增长1.7%，第二季度增长0.8%，第三季度增长0.3%，连续五个季度保持增长态势。但从今年第二季度开始，增长率出现下滑，若要实现今年4%的经济增速预期，第四季度经济增长率须超过1.04%。从具体经济项目来看，在制造业方面，机械及设备等项目有所增长，但运输设备等有所下降，整体制造业增长率与前一个季度持平。建筑业以土木建设为主减少2.4%。在金融及保险业、医疗卫生及社会福利服务业有所增长的情况下，服务业增长0.5%。饮食等非耐用品消费有所增长，但餐饮住宿等服务领域消费有所下降，整体民间消费减少0.2%。政府消费以物品费支出为主增加1.3%。建设投资减少3.5%，设备投资减少2.4%。出口以煤炭及石油制品、机械及设备为主增长1.8%。受运输设备进口等减少影响，汽车等进口减少0.7%。