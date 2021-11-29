北韩外务省：美国煽动疯狂的军备竞赛

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韩国国际广播电台报道：北韩谴责提出中国威胁论的美国才是发动军备竞赛、破坏地区稳定与和平的真凶。北韩外务省5日在题为《美国是地区和平与稳定的破坏者》的文章中指出，美国在印度太平洋地区寻求单方面、不公平的拉帮结伙式对外政策，煽动疯狂的军备竞赛。文章点名美国主导的四方安全对话（Quad）和以美国、英国、澳大利亚为中心的安全合作机制AUKUS，谴责美国针对看不顺眼的国家，连行使自卫权都说三道四，而自己为争夺霸权，却不惜组建核潜艇同盟，这就是美国的双重标准。文章主张，鼓吹中国威胁论的美国才是制造实质性威胁的肇事者。北韩外务省还在另一篇文章中就美国国会调查局将北韩列为网络安全威胁国谴责称，美国为延长面临崩溃的霸权地位，在网络空间也追求冷战式战略和拉帮结伙战略。北韩还对最近敦促韩半岛无核化、批评其人权问题的亚洲和欧洲国家表示了强烈不满。11月26日闭幕的亚欧会议发布了支持韩半岛完全无核化的声明，对此北韩外务省5日以国际政治研究学会研究员郑贤哲（音）的名义发表文章称，该声明无视导致朝鲜半岛（韩半岛）局势恶化的根本原因，照搬企图扼杀共和国的敌对势力的单方面主张。文章还称，朝鲜提高自卫性质的国防实力，以保护国家和人民的自主权、生存权、发展权是极其理所当然的，只要美国的对朝敌对政策不改变，亚欧会议的首脑们无论开多少次会、发布多少次声明，朝鲜半岛局势都不会有任何改变。北韩外务省还就最近英国政府将北韩列为人权状况恶劣的“人权优先对象国”表示，英国脱欧后陷入孤立，此举是为了奉承美国。