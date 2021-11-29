韩发布《2021外交白皮书》重点介绍疫情相关外交活动

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部6日发布《2021外交白皮书》，介绍2020年的外交政策基调和成果。此次白皮书重点介绍了有关新冠疫情的外交活动。外交部介绍称，截至去年底，通过包机等方式共协助来自121个国家的5.2万余名旅外韩国公民回国，并为帮助各行业克服疫情带来的困难作出了各项努力，例如解决口罩和零部件供不应求问题、开启企业人员快速通道等。白皮书还提到了韩国引领多国探讨新冠疫情全球大流行的应对方案和成立东北亚防疫及卫生合作机制等成果。外交部长官郑义溶通过发刊词表示，2020年，韩国国民和整个国际社会都因新冠疫情而经历了很大困难，因此外交活动的重点放在彻底保护国民生命与日常生活之上，外交部和各驻外使领馆都为此竭尽全力。在谈到南北韩关系问题时，郑义溶称，新冠疫情开始后北韩封锁了边境，且南北韩关系也陷入了僵局，其间外交部一直为重启无核化对话继续作出努力。新版白皮书继去年后再次评价日本为韩国最近的邻国，并表示为稳定管理和发展韩日关系，韩方采取双轨政策基调，分别对待历史问题和实质性领域面向未来的合作。在韩中关系方面，白皮书表示韩方稳定发展两国战略合作伙伴关系，并提到了指定韩中文化交流年、两国高级官员交流等成果。