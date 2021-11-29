明年度轻型航母预算维持政府原案规模 文在寅任期内启动开发

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韩国国际广播电台报道：在商讨明年度预算案的过程中，朝野围绕轻型航空母舰项目预算的意见分歧直到最后也未能缩小。政府原案编入的轻型航母基本设计预算达72亿韩元，但国会国防委员会削减了其中大部分金额，仅保留5亿韩元预算。不过在共同民主党单独通过明年度预算案的过程中，相关预算规模恢复至政府原案水平。作为海军的夙愿、文在寅总统的竞选承诺之一，开发轻型航母项目预计将从明年起全面启动。由搭载战斗机和直升机的航母以及护卫舰和潜水艇等组成的航母战斗团战力非常强大 ，被称为“移动的军事基地”。一直有观点认为韩国也应打造航母，以应对与北韩等周边国家的潜在纠纷。韩国从日本发布有关独岛的妄言，从而加剧韩日两国矛盾的1996年即金泳三政府开始研究打造轻型航母的方案，现任政府则开始全面推进相关事业。预计建造一艘轻型航母需要2.6万亿韩元的资金。明年度预算案经过可行性调查和外部机构研究编排了72亿韩元的基本设计预算，但国会国防委员会在上月的审查过程中以未能就开发轻型航母形成共识且可能需要投入更多预算为由，大幅削减了相关预算，仅保留了5亿韩元的资料收集费。而执政党不顾在野党反对，最终单独处理了明年度预算案，并恢复了轻型航母项目的政府原案预算规模。韩国军方的目标是2033年实战部署轻型航母。