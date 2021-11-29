10月韩经常项目收支顺差69.5亿美元 连续18个月顺差

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韩国国际广播电台报道：得力于运输收支顺差创新高等因素，10月韩国经常项目收支连续18个月实现顺差。不过原油和原材料价格上涨导致进口额快速增加，商品收支顺差规模同比减少45亿美元以上。据韩国银行7日发布的国际收支临时统计资料显示，10月韩国经常项目收支顺差达69.5亿美元(约合8.2149万亿韩元)。经常项目收支自去年5月以后连续18个月实现顺差，但顺差规模较去年同期的115.5亿美元减少46.1亿美元。从各项目来看，商品收支顺差（56.4亿美元）同比减少45.3亿美元。其中，出口额为559.7亿美元，增加93.8亿美元，增幅为20.1%，但进口额增幅更大，为38.2%，增加139.1亿美元，达到503.4亿美元。服务收支出现6.3亿美元顺差，时隔一年从去年10月的8.3亿美元逆差转为顺差。在服务收支当中，一年前仅为4.8亿美元的运输收支顺差增至22.2亿美元，创历史新高。10月，上海出口集装箱运价指数(SCFI)和航空运价指数 (TAC，香港-美国)同比分别大幅上升212.6%和64.7%，运输收入（47.7亿美元）创历史最高值。但旅行收支逆差规模(4.5亿美元)大于去年10月(4亿美元)。