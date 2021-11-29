文在寅：强化防疫措施在所难免 呼吁民众给予协助

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅7日在青瓦台主持召开的国务会议上表示，为阻止新冠疫情进一步扩散，政府采取了特别应对措施，重新抬高“防疫之墙”在所难免，希望国民予以理解并给予协助。最近防疫部门限制私人聚会规模、扩大实施防疫通行证等措施引起了部分民众、尤其是个体工商户的不满。防疫部门表示，从明年2月开始，12-18岁青少年持有防疫通行证方可进入餐厅、咖啡厅、补习班和图书馆等设施。文在寅表示，毫无疑问，疫苗是最有效的防疫手段，以此强调了实施防疫通行证等疫苗接种措施的必要性。最近青少年的疫苗接种步伐在加快，民众也开始进行加强针的接种，文在寅再度呼吁民众积极接种疫苗。在谈到个体工商户的不满情绪时，文在寅表示，政府基于对个体工商户困境进行考量后才确定了防疫强化措施。为最大限度地减轻个体户的负担，文在寅要求有关部门积极研讨相关的援助方案。文在寅同时表示，虽然我们艰难地熬到现在，但又迎来了新的危机，新冠确诊患者、危重患者和死亡者都在增加，再加上新冠变异毒株奥密克戎的出现，我们面临非常严峻的情况，这是必须克服的最大难关。文在寅表示，今后的四周是决定性的重要时期。 只要我们团结一致，就完全可以战胜困境，只要齐心协力，尽早阻止扩散趋势、稳定医疗体系，就能在日常生活恢复的过程中毫不动摇地前进。