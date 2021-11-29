韩国国家富裕 但收入不平等和贫富分化严重

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韩国国际广播电台报道：据调查，韩国以购买力为准的收入水平等同于西欧国家，但收入不平等和贫富两极分化较为严重。继2018年以后，全球不平等实验室（Global Inequality Lab）再次发布了《世界不平等报告》。报告指出，考虑到各国的物价和汇率水平，韩国以购买力为准的平均收入为3.3万欧元，高于英国、西班牙和意大利，但低于法国和德国。据调查，以2021年为准，韩国收入上游10%人的收入占整体收入的46.5%，人均收入达15.32万欧元。收入下游50%人的收入占整体收入的16%，人均收入为1.06万欧元。二者人均收入差距超过13倍。报告分析说，韩国经济未能构建社会安全网，随着限制放宽、经济急剧增长，不平等进一步加剧。而相较收入差距，贫富两极分化现象则更为严重。包括金融资产和住房等非金融资产在内，上游10%人的财富占整体财富的58.5%，人均达105.13万欧元。但下游50%人的财富仅占整体财富的5.6%，人均为2.02万欧元。二者间的差距高达52倍，显示贫富分化问题非常严重。从西欧国家的收入差距来看，法国为7倍、英国为9倍、德国为10倍，均低于韩国。若两性平等劳动收入为50%，以2020年为准，韩国女性收入占比32.4%。