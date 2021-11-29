韩一农村小学开设在线市场分享爱心

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韩国国际广播电台报道：在全校仅有10名学生的金堤一所小学，学生们为帮助生活困难的人而开设了在线分享市场。在开设市场期间，从围巾到自制果酱，所有手工制作的制品全部售罄，共募集到80万韩元。围着形形色色的围巾在走廊上走动的学生们，他们就像站在T台上的模特一样摆着姿势。这些围巾是全校仅有10名学生的金堤一所农村小学的学生们亲手制作的手工制品。在11月开设的在线市场上，售价5000韩元的围巾很快就全部售罄。教师崔真率（音译）表示，围巾非常受欢迎，我们准备开设为期五天的市场，不过围巾在第三天就全部卖完了。不仅是围巾，手机配件和自制果酱等学生们在老师和家长帮助下制造的6种、100多件产品也全部售罄，五天期间共募集到80万韩元。学生们将这笔款项全部捐出，用于帮助生活困难的人。金堤禾栗小学（音译）五年级学生朴成元（音译）说，我们出售这些东西，帮助需要帮助的孩子们，对此我感到非常高兴。这是学生们首次为帮助他人而开设分享市场，学生们为出售努力做好的物品，还亲自拍摄了宣传视频。金堤禾栗小学五年级学生尹时贤（音译）在介绍为什么拍摄视频时说，是为了宣传我们在这里出售的物品，一想到别人能看到我们的视频，有点紧张。