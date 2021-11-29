全球粮食等商品价格持续走高 韩饱受高物价困扰

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韩国国际广播电台报道：随着油价、粮食价格持续走高，包括韩国在内的全球各国被笼罩在通货膨胀的阴影之下。联合国粮食及农业组织发布的食品价格指数（2014-2016年平均值为100点）显示，11月该指数为134.4点，连续四个月上升，是十年五个月以来的最高值。食品价格指数较去年同期上涨27.3%，其中粮食（+23.2%）、糖（+37.9%）、油脂类（+51.4%）的涨幅尤为明显。今年1月至11月的平均指数为124.9点，为十年来的最高值。11月，韩国小麦、玉米、榨油大豆的进口单价同比上涨18%-70%不等。农村经济研究院分析指出，进口粮食价格上涨10%，将带动消费者物价上涨0.39%。与环保有关的通货膨胀也加剧了物价的上涨。韩国产业银行未来战略研究所最近发布的一份报告显示，与碳中和政策有关的环保材料需求增长，导致价格猛涨。今年第三季度，锂、镁、锰价格的同比涨幅分别高达395.4%、290.5%和102.6%。海上运输等物流瓶颈现象也对物价构成了压力。新冠病毒新型变异毒株奥密克戎的扩散或导致生产工厂再次停转，港口运行也可能受到进一步影响。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)预计，随着疫情加剧供应链紊乱，最近一年半，部分航线的集装箱船运费上涨至原先的7倍。若这一趋势持续，到2023年，全球进口物价和消费者物价将分别上涨10.6%和1.5%。还有分析担忧，若世界经济复苏势头因奥密克戎放缓，有可能出现经济低迷、物价上涨的滞胀现象。