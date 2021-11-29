韩截至2025年斥资94万亿韩元推动能源领域碳中和

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韩国国际广播电台报道：韩国政府为实现产业和能源领域碳中和，决定截至2050年，将可再生能源在电力供应源中的占比提升至70.8%，清洁氢自给率提升至60%。政府还拟定了具体的中期推进战略，在产业组合中扩大环保、高附加值项目比重，同时为大幅降低制造业的碳集约度，截至2025年，将在民官层面投资94万亿韩元推动碳中和，并提供35万亿韩元规模的政策金融支援。10日，政府在青瓦台邀请碳中和领先企业举行战略报告会，发布了包括上述内容的“产业、能源碳中和大转换愿景和战略”。政府决定在“发展成为领导低碳经济的世界四大产业强国”这一愿景下，截至2050年，实现可再生能源在电力供应源中占比提升至70.8%(是2018年3.6%的约20倍)、清洁氢自给率提升至60%(2018年为0%)、产业领域的环保和高附加值项目占比达到84.1%（是2018年16.5%的5倍)、制造业碳集约度68吨CO₂eq/10亿韩元(较2018年减少86% )等目标。为此，政府决定将能源供应、传达和消费等整体过程转换为以清洁能源为主。具体来看，截至2034年，将全面停运24个机组的老旧火力发电站，火力发电上限制度也将扩大至民间发电领域，截至2050年，将完全停止火力发电。