韩外长出席G7外长会 与澳大利亚等国外长举行双边会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部13日表示，外交部长官郑义溶出席当地时间11-12日在英国利物浦博物馆举行的七国集团（G7）外长会。郑义溶在会议上介绍了基于韩国经验的民主主义发展历程，并阐明了韩国政府在应对新冠疫情、加强全球供应链恢复力、扩大印太地区基础设施投资、加强与主要国家间合作等方面的决心。郑义溶强调，将与出席会议的国家在上述领域展开合作，并表示有必要将韩国的新南方政策与主要国家的印太战略进行连接。郑义溶还对发生在缅甸、阿富汗等地的女性人权问题表示担忧。郑义溶还分别与澳大利亚、菲律宾、英国、德国外长举行了双边会谈。当地时间12日，郑义溶与澳大利亚外长佩恩举行简式会谈，双方高度评价文在寅总统对澳大利亚进行国事访问以及两国关系提升为全面战略伙伴关系。双方一致认为两国应扩大在经济贸易、碳中和、太空、核心矿物等各领域的战略合作，共同认为对话对实现韩半岛永久和平至关重要。当天，郑义溶还与菲律宾外长洛钦举行会谈，双方商定加强两国在贸易投资、基础设施、军工等领域的实质性合作，尽早推动双边自贸协定签署，为加强供应链作出贡献。在与英国外交大臣特拉斯的会谈中，双方就开发合作、公共卫生合作等两国共同关心的问题交换了意见。两国外长表示，今年两国举行了两次首脑会谈、四次外长会议，保持了紧密沟通。今后两国将通过高级别交流，进一步加强全面、面向未来的合作关系。郑义溶还与德国新任外长贝尔博克举行了双边会谈，就两国关系、在七国集团等国际舞台的合作、韩半岛局势等交换了意见。郑义溶祝贺德国新政府成立和贝尔博克就任，称两国作为友好国家，始终保持着紧密合作。双方还商定加强两国在政治、经济等各领域的合作，推动外长战略对话等高级别交流。郑义溶还与加拿大新任外长若利举行会谈，并与美国国务卿布林肯举行了简式会谈。韩美双方就韩半岛问题、东北亚及中东地区事务等共同关心的问题交换了意见，并探讨了合作方案。另外，郑义溶当地时间11日在利物浦举行的七国集团外长会欢迎晚宴上与日本外相林芳正在友好的氛围中互致问候并交谈。这是11月10日林芳正就任以来，两国外长首次会晤。此前，郑义溶虽向林芳正发送了就任贺函，但双方尚未通电话。韩国外交部表示，郑义溶在交谈中向林芳正表明了韩国政府在被强征劳工、日军慰安妇等历史问题上的立场。郑义溶还表示，两国可合作的领域很多，应通过对话解决两国间存在的问题。双方再次确认韩日、韩美日合作对实现韩半岛永久和平的重要性，并商定保持两国外交部门间的紧密沟通，推动关系发展。