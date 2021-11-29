文在寅：不考虑外交抵制北京冬奥会 基于韩美同盟保持与中国的和谐关系

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韩国国际广播电台报道：正对澳大利亚进行国事访问的韩国总统文在寅表示，目前不考虑外交抵制明年举行的北京冬奥会。文在寅还表示，将在韩美同盟的基础上保持与中国的和谐关系，并为《终战宣言》努力到底。文在寅在与澳大利亚总理莫里森的首脑会谈后举行的记者见面会上回答是否考虑外交抵制北京冬奥会的提问时表示，目前并未考虑，且包括美国在内，并没有任何国家要求韩国参与外交抵制。因此韩国将基于牢固的韩美同盟，继续与中国保持和谐关系。文在寅表示，与美国的同盟关系是外交、安全的根基，同时与中国在经济方面的关系也十分重要。文在寅还表示，有关国家原则上支持南北美中四方参与的《终战宣言》构想，但目前北韩要求撤回对北敌对政策，因此尚未能展开对话。文在寅强调，《终战宣言》可成为重启南北、美北对话的基础，将为此努力到最后一刻。韩国和澳大利亚首脑在会谈上将两国关系提升为全面战略伙伴关系，并签署了韩国K-9自行火炮的出口合同。两国首脑还商定签署核心矿物供应链合作谅解备忘录，并加强在矿物勘探、开采和生产方面的合作。莫里森表示，澳韩两国签署了核心矿物谅解备忘录，两国已在该领域展开紧密合作，澳大利亚始终是可信赖的核心矿物供应方。澳大利亚还决定从本月15日起对完成接种的韩国国民实施入境免隔离措施。