一直要求日本进行强征赔偿的李锦珠老妇去世

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韩国国际广播电台报道：在失去于日本帝国主义强占韩半岛时期被抓去日本的丈夫后帮助被强征受害者的李锦珠（音）老妇日前去世，享年102岁。通过这位老妇亲手记录的1200多名被强征受害者的事迹，为查明日本帝国主义强制动员的真相奠定了基础。据KBS记者报道，在日本发动太平洋战争的1942年，李锦珠老妇的丈夫被迫留下刚出生的儿子被带到日本当军务员。 虽然李锦珠一直在等待，但等来的只有冰冷的战死通知书。独自抚养儿子的李锦珠老妇决定公开被强制征用受害者的故事是在她年近70岁的1988年。 她将自己的房屋用作办公室，亲自会见了被强征受害者及其家属等1273人，并一一用手记录下了受害事实。李锦珠老妇以此为基础，向日本司法部提出了所谓的“千人诉讼”和“关釜审判”等七起诉讼。 往返于日本80多次的李老妇通过不懈努力，为2018年“勤劳挺身队”受害者在大法院的判决中胜诉奠定了基础。李锦珠老妇1992年接受记者采访时说，如果继续找下去，以后或能再找出被害的死亡者名单。李锦珠老妇还将被强征受害相关的“浮岛丸号事件”公诸于世，为制定《强制动员特别法》起到了带头作用，并促使政府对受害者的情况进行调查。“和勤劳挺身队老妇一起的市民组织”代表李国彦(音译)表示，制定《强制动员特别法》、成立真相调查委员会成为了解和抚慰受害者伤痛的原动力。市民组织决定为李锦珠老妇举行市民社会葬礼，并寻找能够保存故人生前记录的被强征受害者资料的方案。